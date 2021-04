Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Graf Lambsdorff hat einen politischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 ins Gespräch gebracht.

Lambsdorff äußerte sich im Vorfeld der heutigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bundesregierung müsse deutlich machen, dass kein westlicher Politiker zu den Spielen kommen werde, wenn der Vorwurf des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Uiguren nicht nachvollziehbar entkräftet sei. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour meinte, außer den Sportministern sollten keine weiteren Regierungsmitglieder aus der EU an den Spielen in Peking teilnehmen.



Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang sowie Mitglieder beider Regierungen kommen heute online zu Konsultationen zusammen.

