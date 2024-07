Internationales Olympisches Komitee

IOC-Präsident Thomas Bach verkündet die französischen Alpen als Gastgeber für die Winterspiele 2030. (David Goldman/AP/dpa)

Die Wettbewerbe sollen in der französischen Alpenregion stattfinden, die bereits dreimal Ausrichter war, wie das IOC in Paris mitteilte. Die Zustimmung der Generalversammlung sei unter Vorbehalt erteilt worden, da die französische Regierung und regionale Behörden finanzielle und organisatorische Garantien noch nicht gewährt hätten. Die Vergabe galt als Formsache, da Frankreich bereits im November zum bevorzugten Kandidaten ernannt worden war.

In Paris beginnen am Freitag die Olympischen Sommerspiele. Die nächsten Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Italien statt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.