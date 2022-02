Thomas Bach, Präsident des IOC, schwenkt bei der Abschlussfeier in Peking die Olympische Flagge. (Michael Kappeler/dpa)

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, erklärte die Winterspiele in China für beendet. Der IOC-Chef mahnte vor dem Hintergrund internationaler Konflikte die Politik, sich ein Beispiel an "Solidarität und Frieden" unter den Athleten zu nehmen. Die olympische Flagge wurde an die Ausrichterstädte der Winterspiele 2026, Mailand und Cortina d'Ampezzo, übergeben.

Am letzten Wettkampftag hatte es weitere Medaillen für die deutsche Mannschaft gegeben. Im Viererbob gewann Francesco Friedrich mit seinem Team Gold und Johannes Lochner Silber. Zuvor hatten die deutschen Skirennläufer im Teamrennen den zweiten Platz belegt.

