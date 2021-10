Die Corona-Pandemie ist für die Organisatoren der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking "die größte Herausforderung".

Das sagte OK-Vizepräsident Zhang Jiandong bei einer Pressekonferenz in der Gastgeberstadt. Um die Risiken und Auswirkungen zu verringern setzt er auf "Chinas strenge Corona-Regeln". Ansonsten sieht er das Land gewappnet: "Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen."



Vor Kurzem hatten die Organisatoren die Corona-Richtlinien für Beteiligte veröffentlicht. In den "Playbook" genannten detaillierten Handbüchern für Athletinnen und Athleten, Offizielle, Medien und Helferinnen und Helfer sind - wie angekündigt - tägliche Corona-Tests, eine strikte Maskenpflicht und eine auf Unterkünfte und olympische Anlagen beschränkte Bewegungsfreiheit vorgesehen. Ausländische Teilnehmende müssen mindestens zwei Wochen vor der Einreise nach China vollständig geimpft sein, um eine dreiwöchige Quarantäne bei Ankunft vermeiden zu können.

Sorge vor Datenklau

Angesichts dieser Einschränkungen hält sich die Vorfreude im deutschen Team 100 Tage vor Beginn der Spiele in Grenzen, wie Alpin-Chef Wolfgang Maier der ARD sagte. Es sei viel von "negativen Themen" zu hören und man habe nur "ganz wenige Informationen aus China", sagte Maier, der sich zudem um die sensiblen Daten seiner Skirennläufer sorgt: "Jeder weiß, dass seine Daten abgegriffen werden, das ist ein extrem unangenehmes Gefühl". Deshalb habe der Deutsche Skiverband auch Kontakt mit dem Bundesnachrichtendienst aufgenommen: "Damit wir nicht, wenn wir nach China reinkommen, schon durch die erste Spy-Version ausgeliefert sind".



Auch wegen Menschenrechtsverletzungen geriet die Veranstaltung in die Kritik, vor allem wegen der chinesischen Repressionen gegenüber Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten. Menschenrechtsgruppen riefen deshalb bereits zum Boykott der Winterspiele auf. Ihren Angaben zufolge, die auch UNO-Experten bestätigten, wurden seit 2017 mindestens eine Million Muslime in Lagern in der Provinz Xinjiang festgehalten. Peking weist die Vorwürfe zurück.



Einen Hintergrund zu der Situation in China 100 Tage vor den Olympischen Spielen hören Sie heute bei uns im Deutschlanfunk ab 18.40 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.