Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Hörmann, hat angekündigt, nach den Sommerspielen von Tokio die Vertrauensfrage zu stellen.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kurz nach den Spielen werde das gesamte Präsidium um das Vertrauen bitten, teilte der Dachverband mit. Die Entscheidung über einen möglichen Wechsel an der Spitze dürfte damit schneller fallen als bisher erwartet. Eine unabhängige Ethikkommission hatte empfohlen, auf der nächsten regulären Versammlung im Dezember eine Abstimmung abzuhalten. Hintergrund ist ein Offener Brief aus dem Mitarbeiterkreis mit Kritik an Hörmanns Führungsverhalten.

