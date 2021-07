Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sind im olympischen Dorf die ersten beiden Corona-Fälle bei Sportlern festgestellt worden.

Wie das Organisationskomitee mitteilte, wurde zudem ein dritter Olympia-Athlet positiv getestet, der allerdings nicht im olympischen Dorf untergebracht war. Bereits gestern war ein Corona-Fall im olympischen Dorf gemeldet worden, dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Athleten. In der Wohnanlage sollen bis zu 6.700 Sportler untergebracht werden.



Die Spiele sollen am kommenden Freitag beginnen und zwei Wochen dauern. Wegen der Pandemie sind an den Wettkampforten in Tokio keine Zuschauer zugelassen. Die ursprünglich für 2020 geplanten Olympischen Sommerspiele waren wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.