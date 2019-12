Der FDP-Politiker Baum hat dem Westdeutschen Rundfunk vorgeworfen, auf die Kritik an einem satirischen Lied zur Klimaschutz-Debatte falsch reagiert zu haben.

Sich für die Veröffentlichung des Liedes zu entschuldigen, sei eine erschreckende Überreaktion des Senders gewesen, sagte der frühere Bundesinnenminister im Deutschlandfunk.

Baum (FDP): Überreaktion des WDR

Die Umdichtung des Kinderlieds "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad", in der eine fiktive Oma als - so wörtlich - "Umweltsau" bezeichnet wird, hatte am Wochenende zu scharfen öffentlichen Auseinandersetzungen geführt. WDR-Intendant Buhrow sprach daraufhin von einem Fehler und bat um Entschuldigung. Das Video wurde gelöscht.



Baum, der auch stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat ist, erklärte, Buhrow sei zum Opfer eines so genannten Shitstorms geworden. Bei dem Lied handele es sich um Satire, und die Kunst sei laut Grundgesetz frei. Auch eine möglicherweise missglückte Satire sei ein Ausdruck künstlerischer Freiheit.

Kubicki: Erinnerung an DDR

Der FDP-Politiker Kubicki sagte hingegen der "Bild"-Zeitung: "Dass ein Kinderchor missbraucht wird, um zu denunzieren und Umerziehung zu betreiben, spricht gegen die Fernsehmacher und erinnert fatal an die untergegangene DDR."



Chorleiter Davutovic hatte bereits am Wochenende erläutert, dass Kinder und Eltern freiwillig entschieden hätten, an dem Projekt teilzunehmen. "Sueddeutsche.de" sagte er: Manche Familien haben sich sogar mit ihren Großeltern beraten." Einige Familien hätten sich entschieden, dabei nicht mitzuwirken.

Demonstration vor WDR-Gebäude

Gestern kam es zu einer Demonstration vor einem Gebäude des WDR in Köln. Ein Teil der Teilnehmer sei vom Erscheinungsbild der rechten Szene zuzuordnen, teilte die Polizei mit.



Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz erklärte auf Twitter, seine Kritik an dem Lied sei sachlich und unabhängig von dem entstanden, was inzwischen aus der Sache geworden sei. "In Kenntnis der weiteren Entwicklung (Bedrohung von Hollek, Demo vor WDR, Unsägliche Kommentare) hätte ich die 'Satire' nicht kritisiert."