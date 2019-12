Es war als Satire gedacht, doch dann hagelt es Kritik. Der WDR hat ein Video mit einem verballhornten Kinderlied über die Umweltsünden der Großeltern-Generation gelöscht. NRW-Ministerpräsident Laschet kritisierte, mit dem Video habe der WDR Grenzen des Stil und Respekts überschritten. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall nannte die Vorwürfe dagegen "überzogen".

Das Video hatte WDR 2 am Freitagnachmittag auf seiner Facebook-Seite gepostet. Etwa 30 Mädchen sangen darin in einem Studio unter anderem die Zeilen: "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau." In einer anderen Strophe hieß es: "Meine Oma fährt mit 'nem SUV beim Arzt vor, überfährt dabei zwei Opis mit Rollator." Am Ende des Videos sieht man Chormädchen mit ernstem Blick die Lippen bewegen und hört die Stimme der Umweltaktivistin Greta Thunberg: "We will not let you get away with this" (Wir lassen Euch damit nicht davon kommen).

NRW-Ministerpräsident schaltet sich ein

Nach hunderten kritischen bis beleidigenden Kommentaren entschied sich der WDR am späten Freitagabend, den Post zu löschen. Die Satire habe "sehr unterschiedliche Reaktionen" ausgelöst und man bedaure, dass sie "die Gefühle eines Teils des Publikums verletzt hat". Es sei der Redaktion lediglich darum gegangen, "den Generationenkonflikt, der sich durch die Fridays-for-Future-Bewegung darstellt, mit den Mitteln der Satire aufzugreifen."



Der Beitrag hat inzwischen auch politische Reaktionen hervorgerufen. CDU-Politiker wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Ruprecht Polenz kritisierten, Kinder würden in der Klimaschutzdebatte von Erwachsenen missbraucht. Der WDR habe mit dem Lied "Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten", twitterte Laschet. "Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel." Der WDR wies diesen Vorwurf zurück.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz lobte die Löschung des Videos. Generationengerechtigkeit könne nur gelingen, wenn Bilder und Sprache nicht als Waffe genutzt würden, sagte Vorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Alte hilfsbedürftige Menschen seien eine Minderheit: "Ältere Patienten überfahren nicht Opas mit Rollatoren, um beim Arzt vorzufahren."

DJV-Vorsitzender hält Vorwürfe für überzogen

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, nannte die Vorwürfe, der WDR habe Kinder instrumentalisiert, "absurd und bösartig". Schließlich hätten die Eltern eingewilligt, dass ihre Kinder im WDR-Chor singen, sagte Überall dem Deutschlandfunk. Im Gesamtwerk aus Begleittext und Video sei eindeutig erkennbar gewesen, dass es sich "um eine satirische Verballhornung handelt und nicht um ernsthaftes Schulfernsehen". Die anschließende Löschung des Videos durch den WDR nannte der DJV-Vorsitzende allerdings "nicht schlau" und "unglücklich". Damit richte man noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema.



Als weitere Reaktion auf die Kritik hat der WDR angekündigt, dass sich am Abend der Leiter der Breitenprogramme, Jochen Rausch, ab 18.05 Uhr auf WDR 2 Kritik und Fragen stellen will. "Ich kann den Ärger und die verletzten Gefühle vieler Menschen nachvollziehen und bedauere das. Ich möchte mich gerne in einer sachlichen Diskussion über das Thema mit den Kritikern auseinandersetzen", wird Rausch in einer Pressemitteilung des WDR zitiert.