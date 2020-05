Die frühere Frau des mutmaßlich in Syrien getöteten deutschen Dschihadisten und ehemaligen Rappers Denis Cuspert muss sich von heute an in Hamburg vor Gericht verantworten.

Der Staatsschutzprozess begann mit der Anklageverlesung gegen Omaima A., wie eine Sprecherin des Oberlandesgerichts mitteilte. Die 35-Jährige soll sich unter anderem in Syrien der Dschihadistenmiliz IS angeschlossen und eine jesidische Jugendliche als "Sklavin" gehalten haben. Den Ermittlern zufolge reiste sie im Januar 2015 mit drei kleinen Kindern zu ihrem Ehemann, der bereits in der Region war. Im Septemer 2016 kehrte sie zurück. Auch Verstöße gegen Erziehungs- und Fürsorgepflichten gehören somit zu den Vorwürfen. In dem Prozess sind zunächst 13 Verhandlungstage bis Anfang Juli angesetzt.