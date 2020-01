Der Oman hat einen neuen Herrscher.

Wenige Stunden nach dem Tod des langjährigen Sultans Qabus bin Said ist dessen Cousin Haitham bin Tarik zum Nachfolger bestimmt worden. Der bisherige Kulturminister habe bereits seinen Amtseid abgelegt, berichtet die Zeitung "Times of Oman". Qabus war gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Oman wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.



Er war knapp 50 Jahre an der Macht. Während dieser Zeit modernisierte er das ölreiche Land, gewährte allerdings keine Bürgerrechte. Der Oman unterhält gute Beziehungen sowohl zu Saudi-Arabien als auch zum Iran. In Konflikten wie etwa im Jemen bemühte sich Quabus um eine vermittelnde Haltung.