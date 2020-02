Im Sudan hat die Übergangsregierung die Auslieferung des früheren Staatschefs Baschir nach Den Haag angekündigt. Man werde den im April 2019 gestürzten Ex-Präsidenten an den Internationalen Strafgerichtshof überstellen, heißt es in einer Mitteilung.

Ein Mitglied des "Souveränen Rates", der im Sudan derzeit regiert, teilte mit: "Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen." Bashir werden Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in der sudanesischen Krisenregion Darfur vorgeworfen. Der Internationale Strafgerichtshof erließ deshalb 2009 und 2010 Haftbefehle gegen ihn. In Darfur waren nach UNO-Angaben beim Vorgehen der Armee und verbündeter Milizen gegen Rebellengruppen über 300.000 Menschen getötet worden. Um diese Verbrechen zu untersuchen, will die Übergangsregierung ein Sondertribunal einrichten.



Nach Baschirs Sturz hatte zunächst das Militär die Macht übernommen. Später wurde der sogenannte "Souveräne Rat" aus Soldaten und Zivilisten gebildet, der in einer Übergangsphase demokratische Wahlen vorbereiten soll. Baschir ist derzeit in der Hauptstadt Khartum wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert.