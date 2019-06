Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird die Forderung laut, mögliche Verbindungen zu den Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds zu prüfen.

Die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer, John, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie schließe nicht aus, dass der Tatverdächtige im Fall Lübcke zum Kreis des NSU gehört habe. Deshalb müssten die Akten zur Ermordung von Halit Yozgat wieder geöffnet werden. Yozgat war am 6. April 2006 von NSU-Mitgliedern in seinem Kasseler Internetcafé erschossen worden.



John betonte, der vom hessischen Landesamt für Verfassungsschutz beanspruchte Quellenschutz für die Dauer von 120 Jahren dürfe hier nicht gelten. Er betrifft unter anderem den ehemaligen Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme, der etwa zum Zeitpunkt des Mordes an Yozgat in dem Internetcafé anwesend war. Der Verfassungsschutz und die Landeskriminalämter seien in der Pflicht, etwaige Bezüge zum NSU noch einmal genauer zu betrachten, erklärte John.