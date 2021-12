Blutentnahmeröhrchen mit Aufschrift "Omicron variant" (imago images/Christian Ohde)

13.129 würden nun dieser Corona-Variante zugeordnet, teilte das RKI in Berlin mit. Das sei gut ein Viertel mehr als am Vortag. Die meisten Nachweise stammten mit über 7.600 aus der vergangenen Woche. Die Angaben beziehen sich auf gesicherte Nachweise durch Erbgutanalysen sowie Verdachtsfälle durch omikronspezifische PCR-Tests. Für die laufende Woche rechnet das RKI zudem mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen.

Den Angaben zufolge wird nach dem vorübergehenden Rückgang über Weihnachten auch wieder mehr geimpft. Laut RKI wurden gestern 608.000 Dosen verabreicht, am Montag waren es bundesweit rund 535.000 Einheiten. Damit sind nun mindestens 59 Millionen Menschen vollständig geimpft, das sind 71 Prozent der Bevölkerung. Darüber hinaus haben mindestens 31 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.