Corona

Omikron-Impfstoffe ab nächster Woche verfügbar

In Deutschland sollen bald die Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen, die an die Virusvariante BA.1 angepasst sind. Das geht aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Lauterbach an Arztpraxen und Impfzentren hervor. Es fehlt nur noch die Zulassung der Mittel in der EU.

30.08.2022