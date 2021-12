Die Omikron-Variante des Coronavirus dominiert inzwischen in England. (Ian West/PA Wire/dpa)

Omikron mache nun 60 Prozent aller Fälle im Land aus, sagte der britische Gesundheitsminister Javid dem Sender "Sky News". Allein gestern wurden mehr als 10.000 neue Omikron-Fälle gemeldet - dreimal so viele wie am Tag zuvor. Auch in Schottland ist Omikron bereits dominant.

Um die Ausbreitung der Mutante in Deutschland zu verlangsamen, hat die Bundesregierung Großbritannien zum Virusvariantengebiet erklärt. Von morgen an müssen alle Einreisenden für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Ein Freitesten ist nicht möglich. In der britischen Hauptstadt London ist wegen der bedrohlichen Infektionsentwicklung inzwischen der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Frankreich und Dänemark gelten seit heute als Hochrisikogebiete. Wer von dort einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne. Mit einem negativen Corona-Test kann man sich nach frühestens fünf Tagen davon befreien.

