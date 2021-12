New York in der Corona-Pandemie (Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa)

Wie die Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, machte sie in der vergangenen Woche 73 Prozent der Neuinfektionen aus. In einigen Bundesstaaten liege der Anteil der Virusvariante deutlich höher. Weiter hieß es, der Anteil von Omikron an den Corona-Infektionen habe sich innerhalb einer Woche um knapp das Sechsfache erhöht.

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut wegen der Omikron-Variante seine Risikobewertung verschärft. Für zweifach Geimpfte und Genesene werde die Gefahr einer Ansteckung nun als hoch angesehen, teilte das RKI mit. Für Ungeimpfte bleibe sie sehr hoch. Für Menschen mit einer Auffrischungsimpfung schätzt das Institut die Gefahr als moderat ein.

