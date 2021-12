New York in der Corona-Pandemie (Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpa)

Wie die Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, machte sie in der vergangenen Woche 73 Prozent der Neuinfektionen aus. In einigen Bundesstaaten liege der Anteil der Virusvariante deutlich höher. Weiter hieß es, der Anteil von Omikron an den Corona-Infektionen habe sich innerhalb einer Woche fast versechsfacht.

Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte, man werde angesichts der rasanten Ausbreitung von Omikron die Test- und Impfkapazitäten deutlich ausweiten. Die Regierung werde 500 Millionen Corona-Tests kostenlos zur Verfügung stellen. Zudem könne bei Bedarf zusätzliches medizinisches Personal des US-Militärs mobilisiert werden. Ein neuer Lockdown sei jedoch nicht geplant.

