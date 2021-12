In Frankreich wurden zuletzt mehrfach mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen am Tag gemeldet. (Gao Jing/XinHua/dpa)

Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde weisen inzwischen mehr als 62 Prozent der positiven Tests auf eine Infektion mit der Omikron-Variante hin. Vor einer Woche seien es noch 15 Prozent gewesen.

Frankreich verzeichnet derzeit so hohe Infektionszahlen wie noch nie zuvor in der Coronapandemie. Zuletzt lag die Zahl bei mehr als 200.000 Fällen binnen 24 Stunden. In Paris müssen Menschen über 12 Jahren deshalb von heute an auch im Freien Masken tragen.

