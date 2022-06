Bei immer mehr Menschen werden die neue Corona-Varianten festgestellt. (imago images/Sven Simon)

Das geht aus dem Wochenbericht zur Coronavirus-Pandemie des Robert Koch-Institut hervor. Weiter hieß es, angesichts des starken Wachstums sei davon auszugehen, dass diese beiden Varianten mittlerweile die Mehrzahl der Infektionen ausmachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei demnach um rund ein Drittel gestiegen. Bei den 20- bis 29-Jährigen sowie bei den 50- bis 59-Jährigen sei der Zuwachs mit jeweils rund 40 Prozent am stärksten gewesen. Am geringsten falle der Anstieg bei 70- bis 79-Jährigen sowie bei Kindern zwischen 5 und 9 Jahren aus. Die Daten im Wochenbericht beziehen sich auf die vorvergangene Woche. Das RKI warnte, dass mit dem Anstieg der Infektionszahlen auch mit einem erneut verstärkten Infektionsdruck auf Risikogruppen zu rechnen sei. Die Zahl der Personen, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden, steige nach einem wochenlangen fortlaufenden Rückgang auf niedrigem Niveau leicht an.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.