WHO: Omikron-Variante wird in europäischen Ländern dominant sein. (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Sie sei bereits in Portugal, Dänemark und Großbritannien dominant und werde innerhalb weniger Wochen in weiteren Ländern die vorherrschende Variante sein, sagte Kluge in Wien. Die Infektionszahlen würden sich in den betroffenen Ländern alle eineinhalb bis drei Tage verdoppeln und die bereits angespannten Gesundheitssysteme an ihre Grenzen bringen.

Nach Angaben der WHO wurde Omikron-Variante seit ihrer Identifikation vor etwa vier Wochen in 38 der 53 Mitgliedstaaten der WHO-Region Europa entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.