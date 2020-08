Ärzte aus Deutschland können den schwer erkrankten Kreml-Kritiker Nawalny, der in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk liegt, offenbar besuchen.

Die Ärzte hätten Zugang zu Nawalny erhalten, sagte dessen Vertrauter Wolkow in Berlin. Er sprach von einem positiven Zeichen. Nawalny müsse nach Berlin gebracht werden, um unabhängig prüfen zu können, was mit ihm geschehen sei.



Nawalny liegt im Koma und muss beatmet werden. Die von seinen Anhängern gewünschte Verlegung in ein deutsches Krankenhaus lehnen die Ärzte in Omsk mit der Begründung ab, dass er nicht transportfähig sei.



Laut den bisherigen Untersuchungen in der russischen Klinik leidet Nawalny an einer Stoffwechsel-Störung. Allerdings seien an seiner Kleidung und an seinen Fingern auch Spuren von industriellen chemischen Substanzen gefunden worden, hieß es.