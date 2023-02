Filmfestspiele

"On the Adamant" mit Goldenem Bären bei Berlinale ausgezeichnet

Auf der Berlinale sind die Bären verliehen worden. Der Goldene Bär des Filmfestivals geht in diesem Jahr an "On the Adamant" (Originaltitel: "Sur l'Adamant") von Regisseur Nicolas Phillibert. Diese Entscheidung gab die Internationale Jury unter Leitung der US-Schauspielerin Kristen Stewart beim Abschlussabend im Berlinale-Palast bekannt.

26.02.2023