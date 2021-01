Deutschland hat sich bereiterklärt, bis zum Jahr 2030 jeweils 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen.

Das gab Bundeskanzlerin Merkel auf dem teils digital abgehaltenen "One Planet Summit" in Paris bekannt. Mit dem Bekenntnis tritt die Bundesregierung der High Ambition Coalition for Nature and People bei, einer Staatenallianz von mehr als 50 Regierungen. Merkel rief auch andere Staaten dazu auf, sich der Allianz anzuschließen. Sie betonte, die Anstrengungen müssten verstärkt werden, um die biologische Vielfalt zu wahren. Fankreichs Präsident Macron, der die internationale Konferenz zusammen mit der UNO und der Weltbank initiiert hatte, kündigte an, sein Land wolle das gesetzte Ziel schon im kommenden Jahr einhalten.

