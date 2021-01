Mit knapp zwölf Milliarden Euro will die internationale Gemeinschaft ein Umweltprojekt für die Sahelzone in Afrika fördern.

Das teilte der französische Präsident Macron bei dem überwiegend online abgehaltenen Treffen "One Planet Summit" mit. Das Projekt "Grüne Mauer" der Afrikanischen Union sieht vor, in der Sahelzone über tausende Kilometer hinweg Bäume anzupflanzen, um die Wüstenbildung zu stoppen und damit auch Hungersnöte und Dürren zu bekämpfen. Macron betonte, damit werde das Afrika von 2030 vorbereitet.



Das eintägige Gipfel-Treffen "One Planet Summit" ist eine Initiative Frankreichs, der Weltbank und der Vereinten Nationen. Auch Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und UNO-Generalsekretär Guterres nehmen teil. Ziel ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen und Investitionen in diesem Bereich zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.