"One World - Together At Home"

Die Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift und viele andere internationale Stars treten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer virtuellen Benefizshow auf, mit der Spenden für den Kampf gegen das Coronavirus gesammelt werden sollen. Auch eine deutsche Band ist bei dem Internet-Konzert mit von der Partie.

Den Auftakt der Veranstaltung "One World - Together At Home" bildet am Abend ein sechsstündiger Livestream (ab 20.00 Uhr MEZ) mit Auftritten zahlreicher Prominenter. Im Anschluss daran startet um 2.00 Uhr eine zweistündige Show, bei der Musiker wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Taylor Swift, Alicia Keys, Jennifer Lopez und Pharrell Williams auftreten.



Die Konzerte sind unter anderem auf Youtube, Twitter, Facebook und Instagram zu sehen (weitere Informationen und Empfangsmöglichkeiten finden Sie hier). Auf die Beine gestellt wurde das Event von der US-Sängerin Lady Gaga und der Aktivisten-Gemeinschaft Global Citizen.

Unterstützung für Gesundheitspersonal und WHO

Mit der virtuellen Show will Global Citizen nach eigenen Angaben das Gesundheitspersonal in der Coronakrise unterstützen. Außerdem sollen Spenden für einen Fonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Bekämpfung der Virus-Pandemie gesammelt werden. Insgesamt wollen sich nach Angaben der Veranstalter etwa 100 Prominente aus Musik, Fernsehen und Sport an "One World - Together At Home" beteiligen.



Geplant ist auch ein Auftritt der hessischen Popband Milky Chance. Die gebürtigen Kasseler Philipp Dausch und Clemens Rehbein würden ihren ursprünglichen Plänen zufolge gerade durch die USA und Kanada touren. Wegen der Corona-Krise mussten sie ihre Auftritte aber verschieben. Nun sind die beiden 27-jährigen Musiker als einzige deutsche Künstler beim großen Benefizkonzert dabei.



Nervös mache sie das nicht, sagte Sänger Rehbein der Deutschen Presse-Agentur. "Aufgeregt vielleicht, und vorfreudig, aber nicht hibbelig. Es ist cool für uns, dabei zu sein."

Deutsche Band Milky Chance mit drei Songs dabei

Milky Chance werden ihre Songs per Livestream aus Kassel beisteuern. "Wir haben hier noch unseren Proberaum beziehungsweise unser Homestudio", erklärte Rehbein.



Sein Bandkollege Dausch wird extra aus Berlin anreisen. "Philipp kommt nach Kassel, und wir sehen uns dann ausnahmsweise auf Sicherheitsabstand", sagte der Sänger. Spielen werden Milky Chance drei Lieder, laut Rehbein "eine Mischung aus neuen und alten Songs".



Die Musiker haben auf Internet-Plattformen wie Spotify und Instagram mehrere "stayhome-sessions" veröffentlicht, in denen sie Akustikversionen von Songs ihres neuen Albums spielen - offenkundig mit großer Reichweite. Über diese Stücke, so Rehbein, seien die Veranstalter von Global Citizen auf Milky Chance aufmerksam geworden.

