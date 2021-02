Hacker haben sich Zugang zu einer Wasseraufbereitungsanlage im US-Bundesstaat Florida verschafft und das Wasser chemisch manipuliert.

Unbekannte hätten den Anteil von Natriumhydroxid mehr als verhundertfacht, teilte der örtliche Sheriff mit. Mitarbeiter der Anlage in der Kleinstadt Oldsmar hätten die potenziell gefährliche Änderung bemerkt und rückgängig gemacht, bevor es zu einer Gefahr für die Öffentlichkeit habe kommen können. Das Natriumhydroxid in der Wasseraufbereitungsanlage wird demnach zur Kontrolle des Säuregehalts und zur Entfernung von Metallen aus dem Trinkwasser verwendet.



Weiter hieß es, in den Fall habe sich inzwischen auch die Bundespolizei FBI eingeschaltet. Bislang gebe es keine Verdächtigen. Auch sei unklar, ob der Zugriff von innerhalb oder außerhalb der USA erfolgt sei.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.