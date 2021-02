Im US-Bundesstaat Florida haben sich Hacker Zugang zu einer Wasseraufbereitungsanlage verschafft und das Wasser chemisch manipuliert. Was ist bislang über den Angriff bekannt? Ein Überblick.

Was ist in Florida genau passiert?

Nach Angaben des örtlichen Sheriffs haben Unbekannte den Anteil von Natriumhydroxid im Wasser mehr als verhundertfacht. Mitarbeiter der Anlage in der Kleinstadt Oldsmar hätten dies jedoch bemerkt und rückgängig gemacht, bevor es zu einer Gefahr für die Öffentlichkeit habe kommen können.

Was weiß man über die Hintergründe?

Wie der zuständige Sheriff dem Online-Magazin "Wired" sagte, hat der Angreifer die Software der Wasseraufbereitungsanlage manipuliert, um Fernzugriff auf den Zielcomputer zu erhalten. Das hätten Netzwerkprotokolle gezeigt. Wer hinter der Attacke stecken könnte, sei aber noch vollkommen unklar. Offen sei auch, ob der Zugriff von innerhalb oder außerhalb der USA erfolgt sei. Weiter hieß es, in den Fall habe sich inzwischen auch die Bundespolizei FBI eingeschaltet. Der republikanische Senator Marco Rubio schrieb auf Twitter, es gehe um die Frage der nationalen Sicherheit.

Was ist Natriumhydroxid?

Natriumhydroxid ist auch unter der veralteten Bezeichnung "Ätznatron" bekannt. Es wird überwiegend in Form von Natronlauge gehandelt, also in Wasser gelöst. Im Chemikalienhandel ist Natriumhydroxid aber auch in Form fester weißer Plätzchen erhältlich. Es dient als wichtige Grundchemikalie in fast allen Bereichen der chemischen Industrie - etwa zur Herstellung von Papier, Seife oder Aluminiumfolie. Auch bei der Aufbereitung von Trinkwasser kommt es zum Einsatz, etwa zur Kontrolle des Säuregehalts und zur Entfernung von Metallen .

Wie gefährlich ist Natriumhydroxid?

Natriumhydroxid darf nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen, da sich in Verbindung mit den Körperflüssigkeiten sofort Natronlauge bildet. Bei der Verarbeitung ist eine entsprechende Schutzausrüstung deshalb unerlässlich. Natriumhydroxid und seine Lösungen können zu schweren Verätzungen und chemischen Verbrennungen von Schleimhäuten und Augen führen. Es besteht die Gefahr einer Hornhauttrübung mit Erblindung. Auch eine Perforation der Speiseröhre und des Magens sind im Extremfall ist möglich.

Ist der Angriff ein Einzelfall?

Keinesfalls, meint die Sicherheitsexpertin Lesley Carhart im Gespräch mit der Tageszeitung "USA Today". Iher Ansicht nach zählen Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen in den Vereinigten Staaten zu den durch Cyberangriffe am stärksten gefährdeten Infrastrukturen überhaupt. Als Grund nennt sie unter anderem einen Mangel von IT-Spezialisten in den Unternehmen. Dies habe auch mit Budgetkürzungen, etwa in der Corona-Pandemie, zu tun. Laut Carhart bleiben die Angriffe häufig unbemerkt - aber nicht immer. So habe es in Australien etwa den Fall eines verärgerten IT-Beraters gegeben, der seinen Fernzugriff auf eine Kläranlage nutzte, um literweise Abwasser in die Flüsse und Parks der Region zu leiten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.