Der Online-Dienst Snapchat platziert Beiträge von US-Präsident Trump künftig weniger prominent.

Konkret heißt das nach Angaben des Unternehmens: Trumps Profil wird nicht mehr im hauseigenen "Discover"-Bereich vorkommen. Dort stehen Inhalte, die Snapchat den Usern vorschlägt. In der Snapchat-Erklärung heißt es wörtlich: "Wir werden keine Stimmen verstärken, die rassistische Gewalt und Ungerechtigkeit anfachen. Wir stehen an der Seite derer, die Frieden, Liebe, Gleichheit und Gerechtigkeit in Amerika wollen."



Hintergrund ist Trumps Umgang mit den Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Spannungen mit seinen Äußerungen weiter zu verschärfen.



Trump hat auf Snapchat rund anderthalb Millionen Follower. Das Snapchat-Konto des US-Präsidenten bleibt aber aktiv.