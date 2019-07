Weltweit aufgetretene Störungen bei den Onlinediensten Facebook, Instagram und Whatsapp sind offenbar wieder weitestgehend behoben.

Die Webseite "allestörungen.de" berichtete, die Probleme seien in den frühen Morgenstunden gelöst worden. Twitter bestätigte dies für seine Seite.



Bei den drei zum Facebook-Konzern gehördenden Diensten war es zu Störungen beim Laden von Fotos, Videos und anderen Dateien gekommen. Betroffen waren offenbar vor allem Nutzer in den USA und in der EU. Facebook entschuldigte sich für die Probleme. Ursachen wurden nicht mitgeteilt.