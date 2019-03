Gegründet wurde 8chan 2013. Die Besonderheit der Plattform sei, "dass die Nutzer dort anonym sind", sagte Dennis Kogel, Journalist und Experte für Online-Communities, im Deutschlandfunk. Die einzige Regel laute: "Nichts posten, was in den USA illegal wäre." Denn die Server der Seite stünden in den USA, deshalb gelte die dortige Rechtsprechung.

Dementsprechend sehe es auch auf 8chan aus, so Kogel: "Es gibt auf 8chan sehr wahrscheinlich Inhalte, die in den verschiedensten Länder illegal sind." Man finde dort "Nazi-Bilder, Manga-Pornos, hasserfüllte Aussagen und Rassismus". Von Deutschland aus sei es kaum möglich, Inhalte auf 8chan zu sperren.