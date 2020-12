Der Sozialflügel der CDU dringt auf die zügige Einführung einer nationalen Digitalsteuer für Internet-Konzerne.

Der stellvertretende CDA-Vorsitzende Krauß sagte der "Funke Mediengruppe", gerade in der Pandemie erwirtschafteten große Online-Unternehmen wie Amazon oder Google im Weihnachtsgeschäft Gewinne in Milliardenhöhe und müssten diese im Grunde kaum versteuern. Dagegen habe der lokale Handel mit großen Absatzproblemen zu kämpfen. Die Bundesregierung müsse nun rasch handeln. Als Vorbild nannte Krauß Frankreich. Das Land hatte in einem nationalen Alleingang ein Gesetz beschlossen, das die zumeist amerikanischen Internet-Konzerne dazu verpflichtet, Steuern unter anderem auf online erzielte Werbeerlöse zu entrichten.



Zudem böte der anstehende Machtwechsel in den USA die Möglichkeit neuer Verhandlungen über eine international abgestimmte Lösung, erklärte Krauß weiter.

