US-Präsident Biden sieht im Kampf gegen den Klimawandel auch wirtschaftliche Chancen.

Er sagte auf dem digitalen Klimagipfel, es biete sich die Gelegenheit, Millionen gut bezahlter Jobs in aller Welt zu schaffen - etwa durch den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Biden lobte die Signale der Kooperationsbereitschaft des russischen Präsidenten Putin. Dieser hatte auf dem Gipfel den Klimaschutz als verbindendes Element bezeichnet, bei dem die Weltgemeinschaft ihre Anstrengungen vereinen müsse.



Unterdessen teilte das Weiße Haus in Washington mit, dass die erste Auslandsreise von US-Präsident Biden im Juni stattfindet. Ziel sind der G7-Gipfel in Großbritannien und das Nato-Treffen in Brüssel.

