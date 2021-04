Der von US-Präsident Biden initiierte Online-Klimagipfel wird am Nachmittag mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt fortgesetzt.

Er gilt als wichtige Vorbereitung der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die im November in Glasgow stattfinden soll. Thematisch soll am zweiten Tag die Bedeutung von Innovation und Technik für das Vorgehen gegen die Erderwärmung im Blickpunkt stehen.



Biden hat angekündigt, dass die USA ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren würden. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem wichtigen Beitrag und einem Zeichen für die Weltgemeinschaft. Sie sei sehr froh, dass die Vereinigten Staaten wieder zurück in der Klimapolitik seien.

