Der Internetkonzern Ebay verkauft seine Kleinanzeigensparte an eine Firma aus Norwegen.

Neuer Besitzer von Portalen wie Ebay Kleinanzeigen und mobile.de wird Adevinta, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Medienkonzern Schibstedt. Wie die beteiligten Unternehmen mitteilten, bekommt Ebay rund acht Milliarden Euro (9,2 Milliarden Dollar). Den Großteil der Summe will Adevinta mit eigenen Aktien bezahlen - Ebay wird so zum Großaktionär der norwegischen Firma.



Durch die Übernahme entstehe der größte Online-Anzeigenmarkt der Welt. Adevinta verdoppelt mit dem Zukauf seinen Umsatz fast. Das Unternehmen ist bereits in 15 Ländern mit Online-Marktplätzen aktiv, durch die Übernahme der Ebay-Sparte sollen es 20 Länder werden.