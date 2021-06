Nigeria hat den Kurzbotschaftendienst Twitter gesperrt.

Der Verbund der Telekommunikationsanbieter des Landes erklärte, seine Mitglieder seien einer entsprechenden Anweisung der Behörden nachgekommen. Das Informationsministerium in Abuja hatte in einer Ankündigung erklärt, Twitter werde für Aktivitäten genutzt, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellten. Details nannte die Behörde nicht. Twitter selbst bezeichnete die Blockade als zutiefst besorgniserregend. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte Nigeria auf, die Maßnahme zurückzunehmen.



Am Mittwoch hatte Twitter einen Beitrag des nigerianischen Präsidenten Buhari entfernt und dies mit Regelverstößen begründet. In dem Tweet hatte Buhari die derzeitigen Unruhen im Südosten des Landes in Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in den 1960er Jahren gebracht.

