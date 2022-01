Die chinesischen Repressionen haben auch Folgen für unabhängige Medien. (imago images/ZUMA Wire Ivan Abreux)

"Citizen News" teilte auf Facebook mit, vom 4. Januar an werde das Portal nicht mehr aktualisiert und anschließend geschlossen. Die Redaktion verwies auf zunehmende Repressionen gegen die Medienlandschaft in Hongkong durch die Regierung in Peking. Man sei hilflos und sehe sich nicht nur mit Wind und Regen, sondern mit Tornados und riesigen Wellen konfrontiert. "Citizen News" ist nach "Apple Daily" und "Stand News" das dritte Online-Medium, das seit Juni eingestellt wurde.

