Das Online-Netzwerk Facebook hat angekündigt, seine Gesichtserkennungs-Funktion in den kommenden Wochen zu deaktivieren.

Wie es in einer Mitteilung heißt, werde man zudem die Vorlagen zur Identifizierung von mehr als einer Milliarde Personen löschen. Zur Begründung hieß es, es gebe viele Bedenken hinsichtlich des Stellenwerts der Gesichtserkennungstechnologie in der Gesellschaft. Die Regulierungsbehörden seien noch dabei, klare Regeln für ihre Verwendung aufzustellen. Angesichts dieser anhaltenden Ungewissheit hält Facebook es eigenen Angaben zufolge für angemessen, den Einsatz der Gesichtserkennung auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfällen zu beschränken. Vor allem in Europa war das Online-Netzwerk mit der Gesichtserkennung auf Widerstand von Datenschützern gestoßen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.