Auf der Online-Plattform ebay ist ein Speichermedium mit zehntausenden unverschlüsselten Daten von Bürgern der Stadt Coburg verkauft worden.

Wie das Fachmagazin "c't" berichtet, enthielt die SSD-Festplatte Dokumente zu Vorgängen im Jugendamt und in der Kfz-Zulassungsstelle. Neben den persönlichen Daten seien interne E-Mails abgespeichert gewesen.



Nach einem Hinweis des Käufers begann die Redaktion von "c't" zu recherchieren. Demzufolge hatte die Stadt die Festplatte wegen technischer Probleme an einen IT-Dienstleiter geschickt. Zur Löschung der Daten nutzte dieser allerdings ein Verfahren, das für SSD nicht geeignet war und nur einen Teil der Daten vernichtete. Anschließend ging die Festplatte auf ebay in den Verkauf.



Laut "c't" ermittelt inzwischen die Zentralstelle Cybercrime Bayern.