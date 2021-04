Wie soll die Zukunft Europas aussehen? Die Europäische Union ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich mit ihren Ideen an einem Austausch über die Zukunft des Staatenbündnisses zu beteiligen.

Geplant ist, Vorschläge zur Reform der EU zu sammeln. Die Beteiligung ist zunächst auf einer Online-Plattform möglich, die heute freigeschaltet wurde. Später sollen Veranstaltungen in den Mitgliedsländern folgen, die jeweils auf einer Karte angezeigt werden.



Vorschläge werden unter anderem für den Klimaschutz und die Bereiche Gesundheit, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und digitaler Wandel gesucht. Es ist aber auch möglich, eigene Themen einzubringen.

Menschen aus allen Gesellschaftsschichten

Auf der Seite der deutschen Vertretung der EU-Kommission finden sich mehr Infos über die Plattform. Angesprochen sind demnach Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in ganz Europa, die sich Gehör verschaffen und mitteilen sollen, was sie von der EU in Zukunft erwarten. Auch Institutionen, Parlamente und Behörden können sich beteiligen.



Und die Ergebnisse sollen auch nicht einfach so verpuffen: Vielmehr soll das Erarbeitete als Richtschnur für die Politikgestaltung dienen. Zitat: "Der gemeinsame Vorsitz hat zugesagt, die Ergebnisse der Konferenz weiterzuverfolgen". Es gibt aber keine Verpflichtung, die Vorschläge umzusetzen - auch wenn das Europäische Parlament sich das gewünscht hatte.

"Inklusive Lehrstunde"

Das ganze Projekt nennt sich "Konferenz zur Zukunft Europas" und versteht sich selbst als "beispiellose, offene und inklusive Lehrstunde in deliberativer Demokratie", also einer Demokratie, die durch Beratung entsteht und geprägt ist. Die Plattform ist in 24 Sprachen verfügbar und interaktiv. Das heißt: Die Menschen können dort auch miteinander in Kontakt treten. Alle Beiträge werden in alle Amtssprachen übersetzt. Für die Diskussion in den sozialen Medien gibt es den Hashtag #DieZukunftGehörtDir.

Sassoli: Sicher sein, "dass Bürger gehört werden"

Geleitet wird die Konferenz von Kommissionspräsidentin von der Leyen, von EU-Parlamentspräsident Sassoli und vom jeweiligen Staats- oder Regierungschef des Landes, das die Ratspräsidentschaft innehat.



Von der Leyen betonte, man lade die Menschen ein, ihre Stimme zu erheben, ihre Sorgen zu äußern und darzulegen, in welchem Europa sie leben wollten. Sassoli nannte die Plattform ein "wichtiges Instrument". Man müsse sicher sein, dass die Bürgerinnen und Bürger auch gehört würden und dass sie - ungeachtet der Corona-Pandemie - bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielten. Für die derzeitige Ratspräsidentschaft erklärte der portugiesische Premierminister Costa, die Diskussion könnte zu keinem relevanteren Zeitpunkt kommen.

Impuls kam auch von Macron

Ein Impuls zu dem Vorhaben kam von Frankreichs Staatspräsident Macron, der seit seinem Amtsantritt auf eine EU-Reform drängt. Den konkreten Vorschlag zu der Konferenz machte dann Kommissionspräsidentin von der Leyen im Jahr 2019. Der Abschlussbericht soll nächstes Frühjahr fertig sein. Laut AFP gilt als Grund dafür auch die dann anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich: Macron hofft demnach, mit dem EU-Reformprozess punkten zu können.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.