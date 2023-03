Energiepauschale für Studierende

Energiepreispauschale für Studierende ist abrufbar. (picture alliance / imageBROKER / Olaf Döring)

Die nach mehrmonatiger Verzögerung eingerichtete Internetseite "Einmalzahlung200.de" war am Morgen für kurze Zeit nicht erreichbar und gab eine Fehlermeldung aus, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Wegen des großen Andrangs landeten Antragsteller zwischenzeitlich in einem digitalen Warteraum. Einige Nutzer äußerten ihren Unmut über Twitter.

Rund dreieinhalb Millionen Studierende und Fachschüler in Deutschland können die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beantragen. Mit dem Zuschuss sollen die gestiegenen Strom- und Heizkosten abgedämpft werden. Die Ampel-Koalition hatte die steuerfreie Sonderzahlung bereits vor Monaten vereinbart. Dass es bis zur möglichen Antragsstellung so lange dauerte, hatte auch innerhalb der Regierungsparteien für Kritik gesorgt.

