Die EU-Finanzminister haben sich auf Änderungen bei der Mehrwertsteuer für Online-Publikationen verständigt.

Das teilte der österreichische Ressortchef Löger nach Beratungen in Luxemburg mit. Bislang gilt in der EU ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent. In Deutschland liegt die Höhe der Abgabe bei 19 Prozent. Für gedruckte Zeitungen und Bücher liegt der Mehrwertsteuersatz bei sieben Prozent. Verleger hatten gefordert, die Abgaben anzugleichen. Nach der Einigung können die EU-Staaten künftig zwischen den Standardsteuersätzen und den ermäßigten Sätzen wählen. Die Bundesregierung hat sich bereits für die Senkung der Abgabe ausgesprochen.