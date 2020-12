Der Glaube und Religion spielen in der Corona-Krise eine wichtigere Rolle als zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage der Universität Münster in mehreren europäischen Ländern.

Demnach hat sich bei fast einem Drittel der Befragten der Glaube in den vergangenen Monaten verstärkt. Vor allem bei Gläubigen sei die Religiosität angewachsen. Die Theologin und Leiterin der Studie, Carolin Hillenbrand, sagte im Deutschlandfunk, dass die Religion ihre Aufgabe erfülle, die Krise zu bewältigen. Fest an etwas zu glauben könne helfen, besser mit der Ungewissheit umzugehen.



Allerdings habe sich in der Pandemie bei jedem Neunten der Glaube abgeschwächt. Diese Menschen sähen sich bestätigt, dass es keine höhere spirituelle Kraft geben könne.



Vieles Gemeinschaftliche habe in der Corona-Zeit wegfallen müssen, sagte Hillenbrand. Dennoch widersprach eine deutliche Mehrheit der Umfrageteilnehmer (64 Prozent) der Aussage, Glaube sei etwa Privates, das jeder für sich allein leben könne. Knapp 60 Prozent aller Befragten nahm wenigstens einmal an alternativen religiösen Angeboten in der Corona-Krise teil, etwa an einem Online-Gottesdienst.



An der nicht repräsentativen Online-Befragung beteiligten sich nach Auswertung der ersten Runde 1.971 Teilnehmende. 911 der Befragten waren katholisch, 440 protestantisch und 199 gehörten einer Freikirche an. 80 Teilnehmer gaben an, spirituell interessiert zu sein, aber keiner Religion anzugehören. 257 sagten, sie seien gar nicht gläubig. Die Befragung ist auf den Seiten der Universität Münster weiterhin zugänglich. Hillenbrand hofft, in einer zweiten Runde mehr Antworten etwa von Muslime und orthodoxen Christen auswerten zu können.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.