Der Messengerdienst Signal ist in China offenbar gesperrt worden.

Das berichtet die auf Online-Zensur in China spezialisierte Website GreatFire.org. Nutzer konnten laut der Website ohne eine spezielle nicht-chinesische Internetverbindung nicht mehr auf den Messengerdienst zugreifen. Gründe für die Sperrung sind nicht bekannt. Andere Internetplattformen wie Google, Twitter, Youtube oder Facebook sind in China schon länger nicht mehr aufrufbar. Auch zahlreiche ausländische Medien wie die "New York Times" oder chinakritische Webseiten sind geblockt.

