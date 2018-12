Einkäufe im Internet gehen in Deutschland immer häufiger wieder an die Onlinehändler zurück.

Inzwischen wird jeder achte Kauf im Netz rückabgewickelt, hat eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben, berichtet die Zeitung "Welt". Vor allem Kleidung wird demnach häufig zurückgeschickt. Viele Kunden bestellten Kleidungsstücke online in mehreren Größen und Ausführung, um dann zu Hause auszuwählen. Jeder zweite Onlinekäufer gab in der Bitkom-Umfrage an, Waren im Internet von vornherein in der Absicht zu bestellen, sie wieder zurückzuschicken.



Die Retourenquote stieg in den vergangenen zwei Jahren um 20 Prozent. Viele Rücksendungen lassen sich nach Angaben des Handels nicht wieder so aufarbeiten, dass sie erneut zum Verkauf angeboten werden können. Zahlreiche Produkte werden weggeworfen oder vernichtet, obwohl sie neuwertig sind.