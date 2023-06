Der chinesische Online-Konzern Alibaba bekommt einen neuen Chef (dpa / picture alliance / Imaginechina / Da Qing)

Konzernchef Zhang erklärte, es sei die richtige Zeit für einen Rücktritt. Nachfolger wird sein Stellvertreter Tsai. Alibaba durchläuft derzeit eine umfangreiche Umstrukturierung. Der Konzern soll in sechs unterschiedliche Unternehmensgruppen aufgespalten werden. Jede einzelne der neuen Einheiten soll unabhängig wirtschaften und gegebenenfalls allein an die Börse gehen. Der Konzern aus der ostchinesischen Stadt Hangzhou ist in unterschiedlichen Bereichen wie Cloud-Anwendungen, Onlinehandel, Logistik und Medien aktiv.

