Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen hat ihren Abschlussbericht zu dem Zwischenfall in der syrischen Stadt Duma vorgelegt.

Darin heißt es, es gebe vernünftige Gründe anzunehmen, dass giftige Chemikalien bei dem Angriff Anfang April 2018 eingesetzt worden seien. Es habe sich sehr wahrscheinlich um Chlorgas gehandelt. Bei dem Angriff in der von Rebellen gehaltenen Stadt wurden nach Angaben des UNO-Menschenrechtsrats mehr als 49 Menschen getötet und bis zu 650 verletzt. Wer für den Einsatz verantwortlich ist, sagt die OPCW in ihrem Bericht allerdings nicht.



Im Osten Syriens setzten Kämpfer der von den USA unterstützten SDF unterdessen ihre Offensive gegen die Terrormiliz IS fort. Ziel ist ein Dorf in der Provinz Deir Essor an der irakischen Grenze.