Eineinhalb Jahre nach dem versuchten Mordanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Skripal hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen das damals verwendete Nervengift Nowitschok auf die schwarze Liste gesetzt.

Auf dem Jahrestreffen der Organisation in Den Haag beschlossen die Delegierten der 193 Mitgliedstaaten das Nowitschok-Verbot. Es ist das erste Mal, dass die 1997 beschlossene Liste erweitert wird. Organisationschef Arias sagte, die Einigung zeige, dass eine Anpassung der Chemiewaffenkonvention an sich verändernde Bedrohungen möglich sei.



Skripal und seine Tochter waren im März 2018 mit Nowitschok vergiftet worden. Die beiden überlebten das Attentat schwer verletzt. Eine Britin, die ebenfalls mit dem Gift in Kontakt kam, starb dagegen. Die USA und andere westliche Regierungen machen die russischen Geheimdienste für das Attentat verantwortlich. Russland weist dies zurück.