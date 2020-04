Für die Giftgas-Angriffe im Westen Syriens im März 2017 hat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen - OPCW - die syrische Luftwaffe verantwortlich gemacht.

Das geht aus dem Bericht der OPCW-Ermittler hervor, der in Den Haag veröffentlicht wurde. Demnach haben Militärflugzeuge und ein Hubschrauber Bomben mit giftigem Chlor- und Sarin-Nervengas in der Region abgeworfen.

Ziel war unter anderem ein Krankenhaus. Bei dem Angriff kamen viele Menschen ums Leben.



Es ist das erste Mal, dass die Sonderermittler vom OPCW Schuldige für die Angriffe in Syrien benannt haben. Bislang hatte die Kontrollbehörde dazu kein Mandat. Dies war erst vor zwei Jahren - gegen den heftigen Widerstand von Russland und Syrien - erweitert worden.