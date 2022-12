Der Sitz der OPEC in Wien (AP Photo/Lisa Leutner/dpa)

Angesichts fallender Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt erwarten Beobachter, dass die Gruppe Opec+ an ihrer aktuellen Fördermenge festhält oder sie eventuell weiter senkt. Anfang Oktober hatten die Produzenten vereinbart, die Förderung ab November um täglich zwei Millionen Barrel zu reduzieren. Das war die stärkste Senkung seit 2020 zu Beginn der Corona-Krise. Die Hoffnungen der Förderländer, die fallenden Ölpreise damit zu stabilisieren, haben sich allerdings nicht erfüllt.

Die Opec+-Gruppe besteht aus den Opec-Ländern unter Führung von Saudi-Arabien sowie zehn weiteren Partnerländern, allen voran Russland.

Am Montag tritt das EU-Embargo für russische Öllieferungen per Schiff in Kraft. Zudem beschlossen die G7- und die EU-Staaten am Freitag eine Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel für auf dem Seeweg transportiertes Öl aus Russland.

