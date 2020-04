Die Staaten des Ölkartells OPEC haben sich darauf geeinigt, die Förderung des Rohstoffs für zwei Monate zu reduzieren. Das geht aus übereinstimmenden Mitteilungen mehrerer Mitgliedsstaaten hervor. In den Monaten Mai und Juni sollen 9,7 Millionen Barrel Öl weniger pro Tag gefördert werden.

Die Menge liegt geringfügig unter der, die zunächst in den Verhandlungen der OPEC-Staaten zur Debatte stand. Ziel der Länder ist es, den fallenden Ölpreisen auf dem Weltmarkt entgegenzuwirken und das Angebot zu verknappen.



Positive Reaktionen



US-Präsident Trump lobte die Entscheidung als Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in der amerikanischen Energiebranche. Er dankte dem russischen Präsidenten Putin sowie Saudi-Arabiens König Salman für ihr Engagement in der OPEC. Auch der Kreml und das saudische Königshaus begrüßten die Entscheidung zur Drosselung der Ölmengen.



Durch die Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ist der weltweite Rohöl-Bedarf binnen weniger Wochen um etwa ein Drittel pro Tag zurückgegangen. Die nun vereinbarte Kürzung ist die größte, die jemals vorgenommen wurde.